中国国家発展改革委員会の鄭柵潔主任はこのほど、第14期全国人民代表大会第4回会議の経済をテーマとした記者会見で、中国は6大新興基幹産業と6大未来産業を重点的に築くと表明しました。6大新興基幹産業とは、集積回路、航空宇宙、バイオ医薬、低空経済、新型エネルギー貯蔵、スマートロボットです。鄭主任によると、暫定的な試算では、6大新興基幹産業に関連する生産額は2025年、すでに6兆元（約138兆円）近くに達し、2030年まで