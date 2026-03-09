サンリオキャラクター“ポムポムプリン”の30周年を祝うテーマカフェ「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」が、3月19日（木）から、東京・池袋と渋谷、大阪・梅田の2都市3会場で開催される。【写真】ポムポムプリンのおしりを再現！かわいいメニュー一覧■描き下ろしのキービジュアルを使用今回開催される「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」は、“ぷくぷくまんぷくになるまで食べよう！”をコンセプトに、描き下ろし