佐賀県警鳥栖署は9日、基山町の20代男性が通信事業者や警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、200万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2月22日、被害者の携帯電話に通信事業者や警察官を名乗る男から電話があった。「捜査しているマネーロンダリング事件で、あなた名義の銀行口座がある」「あなたには、詐欺などの容疑がかかっている」「身の潔白を証明するために、あなたが持っているお金の調査