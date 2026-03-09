ジャッジに不満があったのだろう。女子アジアカップのグループステージ第３節で北朝鮮と中国が対戦。１−１で迎えた45＋４分、中国がFWワン・シュアンがチーム２点目をマークする。オフサイドラインぎりぎりで飛び出してフィニッシュ。一度はオフサイドの判定も、VARの介入後、得点が認められた。 これに北朝鮮側は抗議。その様子をメディア『直播吧』が伝える。「北朝鮮の女子チームは、審判の判定に不満を持