県内の地元企業の若手社員などで作るコミュニティが、広島のまちづくり活性化に向けたアイデアを発表しました。 ９日に開催されたのは、広島の活性化を考える「広島都心会議」の若手社員などで構成された「東千田塾」によるまちづくり提案発表会です。 地元企業の若手社員など約２０人が広島市内の活性化案をチームごとに発表しました。 発表会では広島に初めて訪れた人々に向けた観光やイベントなどを発信する方法などが