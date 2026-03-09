9日、広島県原爆被害者団体協議会は代表者会議を開き、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の即時停止を求める決議を採択しました。 ■ 箕牧智之 理事長 「ロシアによるウクライナ侵攻から4年が経ち、アメリカ・イスラエルとイランとの戦争も続いています。 世界各地で争いが絶えない今こそ、平和が最も大切だという思いを広島から発信していきましょう。」 会議では、イラン攻撃を国際法違反と位置づけ、即時停戦と、核抑止