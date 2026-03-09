９日、県内の公立高校で合格発表が行われ、多くの受験生たちに待ち望んだ春が訪れました。 西区の県立広島井口高校では合格の受験番号が張り出されると大きな歓声があがりました。 「１日５時間くらいは中３のころ勉強していたので本当に報われたという気持ちが一番です。部活でダンスが楽しみです」 「直前のテストでＣ判定だったのですごくうれしかったです」 「文武両道を志しながら彼女をつくれるように頑張ります。かわい