３月１０日（火）の近畿地方は、冷たい北風が吹き、日中も冬の寒さとなるでしょう。西高東低の冬型の気圧配置となり、近畿地方には強い寒気が流れ込むでしょう。北部は午前中を中心に雪や雨が断続的に降る見込みです。また、中部も晴れたり曇ったりの天気で、京都や奈良、大阪の北摂方面など、にわか雨やにわか雪の所もありそうです。南部は概ね晴れるでしょう。朝の最低気温は２〜５℃くらいの所が多く、冷え込みの強まった