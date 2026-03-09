パナソニックが研究開発の新拠点を公開しました。３月９日報道公開されたのは、パナソニックホールディングスの研究・開発の中核拠点「Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＣＵＢＥ」です。パナソニックによりますとＡＩや生産技術などこれまで分散していた拠点を集約し研究から実装までのスピードアップを期待できるということです。新しい拠点では次世代の技術を用いた実証実験も。建物の窓ガラスにコーティングされているのは、次