岐阜市で今年1月、信号待ちの乗用車に追突してそのまま逃げたとして、34歳の男が逮捕されました。住所不定・無職の関戸清一容疑者(34)は今年1月、岐阜市南蝉2丁目で軽乗用車を運転中、交差点で乗用車に追突し運転手の女性(36)に軽いケガをさせ、そのまま逃げた疑いが持たれています。警察によりますと、関戸容疑者は事故の後、「ちょっと回ってきます」と言って車で現場を離れましたが、ドライブレコーダーの映