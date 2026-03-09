３月６日に大阪市内の病院で死亡が確認された男性について、警察は「他殺の疑いがある」と発表しました。警察によりますと、３月６日の午後、大阪市内の病院から「車で寝ていた男性の意識がない」と通報がありました。警察によりますと、病院に搬送されたのは鹿児島県の３６歳の男性とみられ、その後、死亡が確認されました。司法解剖の結果、男性の遺体は首の骨が折れていて、胸などに強い力が加わった痕が見つかったとい