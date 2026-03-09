◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国―オーストラリア（2026年3月9日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国は最終戦でオーストラリアと対戦。4大会ぶり1次ラウンド突破のためには5点差以上をつけ、かつ2点以内に抑えることが条件（9回終了の場合）となる一戦で、2回に文保景（ムン・ボギョン）が先制の2点本塁打を放った。2回、先頭の4番・安賢民（アン・ヒョンミン）が右前打で出塁すると、