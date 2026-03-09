◇大相撲春場所2日目（2026年3月9日エディオンアリーナ大阪）連敗の大の里の状態が少し心配だ。熱海富士戦は右が入って前には出ていたが、左からの攻めが全くなかった。おっつけようとはしていたが、実際には、あてがっているだけ。右手だけで相撲を取っている感じで力強さがなかった。しかも腰高で前に出る圧力がなく、逆に熱海富士に押し込まれた。良いところが見当たらない“ないないづくし”の相撲だった。九州場所で