経団連の筒井義信会長は９日の定例記者会見で、原油価格の高騰や日経平均株価（２２５種）の急落について、「マーケットが危機の長期化を懸念し、警告を発している」と話し、日本経済の先行きに警戒感を示した。筒井氏は、イラン攻撃が長期化すれば、「景気の減速やインフレ（物価上昇）の進行といったリスクが高まる」と述べた。厚生労働省が発表した１月の毎月勤労統計調査（速報）では、実質賃金が１３か月ぶりにプラスに転