気象予報士でタレントの穂川果音さん（40）が9日までにインスタグラムを更新。番組出演時のコーディネートを披露した。「毎日、次の日のお天気に合わせて衣装をコーデしてます」とコメントし、3〜6日までの衣装姿を投稿した。グレーのワンピースや、緑色のニット、花柄のスカート等、春を感じさせる装いを見せている。「来週からは、関東・東北地方でも花粉の飛散量が多くなりそう。しっかり対策していこうねーお疲れ様でした！