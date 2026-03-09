ボートレース戸田の「スカパー！・ＪＬＣ杯戸田ルーキーシリーズ第５戦」は９日、３日目を開催した。田中駿兵（２３＝徳島）は前半７Ｒをイン逃げ、後半１１Ｒは３コースからのまくり差しで連勝。得点率２位タイに浮上した。舟足は「足は普通か普通に毛が生えたぐらいです。特徴はなく全体的にちょっといいぐらい」と中堅級。それでも「回転合わせることを重視して調整します」と現状維持を優先する方針だ。２０２６年後期に