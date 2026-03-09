原宿系YouTuber・クリエイターとして活動するしなこさんが、2026年3月7日にXを更新。骨を切る手術を受けたことを報告した。「やっと来たって思って、うれしさの方が勝ってる」しなこさんはXに公開した動画で、「このたびしなこ、骨切りします！」と切り出した。しなこさんは「顎変形症」で、あごが左側にずれているのを治すため、歯の矯正を5年間受けてきたという。「矯正の最終地点」として、下あごを右の位置にずらし、上あごも