原油急騰、漠然とした不安が具体的な事実に変化した面も＝ロンドン為替 週明けはNY原油先物が先週末の91ドル台から一気に119.48ドルまで上昇する場面があった。上昇ペースが先週とはケタ違いの速さとなった。その背景には中東戦争の長期化に対する漠然とした不安感が現実のものとなった点が指摘される。 ハメネイ師の次男モジタバ師がイラン最高指導者に選出されたことで、イランの対米強硬姿勢が鮮明となった。ト