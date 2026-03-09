◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC オーストラリアー韓国(9日、東京ドーム)崖っぷちの韓国が先制に成功しました。前日のチャイニーズ・タイペイ戦で延長戦に敗れ1勝2敗と後がない韓国。この日、日本戦でホームランを放ったキム ヘソン選手が人差し指の違和感でスタメンを外れるなど万全とはいえない状況となっていました。2回、先頭打者がヒットで出塁すると続くムン ボギョン選手が変化球をとらえてライトス