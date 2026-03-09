フィギュアスケート選手の樋口新葉（25）が9日、自身のインスタグラムで現役引退を報告した。【写真】とびきりの笑顔で！現役引退を報告した樋口新葉樋口は「この度22年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました」と発表。「これまで関わってくださった全ての方々へ感謝を込めて。本当にたくさんのサポート、応援をありがとうございました」と感謝を伝えた。続けて「これからはプロスケーターとして、社会人として