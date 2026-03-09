【谷口キヨコのごきげん！？SOLOライフ】最近カフェで寝てるおじさんを何人も見かけるんです。そんな光景見たことないですか。正直、寝てるおじさんがたくさんいるカフェは決まっています。そんなおじさんをよく見かけるのはチェーン店のカフェですが、同じ系列でも、寝てるおじさん連発の店とそうでない店があるんです。寝てるおじさんが多い店は、まず「店舗が広いこと」。まぎれるんですよねぇ、広いと寝てても。次に「ざ