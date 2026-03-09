任期満了に伴う石川県知事選挙はきのう投票が行われ、前金沢市長の山野之義さんが現職を破り初当選を果たしました。「バンザイ バンザイ」初当選した山野之義さん「私にできることは、やらなくてはいけないことは、みなさんの期待をしっかり受け止めて、そして期待に応える知事の仕事をしていく、そのことに尽きます」山野さんは金沢市出身の63歳。2010年から金沢市長を務め、3期目の途中、辞職して前回の知事選に挑み、馳さんに敗