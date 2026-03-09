【バンコク＝吉形祐司】イランのイスラム法学者らで構成する「専門家会議」（定数８８）は８日付声明で、死亡した最高指導者アリ・ハメネイ師の後継者として、次男のモジタバ・ハメネイ師（５６）を選出したと発表した。モジタバ師は反米強硬派で、米国やイスラエルとの軍事衝突が激化する恐れがある。モジタバ師は北東部マシャド出身で、中部コムなどの神学校で学んだ。イラン・イラク戦争（１９８０〜８８年）に出征し、精鋭