埼玉県川口市長選挙で、特定の候補者に投票することへの報酬として有権者の従業員に対し1人あたり2000円を配ったとして会社役員の男が逮捕されました。【映像】投票の報酬で2000円渡したかビルメンテナンス会社の代表・川鍋大二容疑者（78）は、2月に投開票が行われた川口市長選で支援する候補者に投票することへの報酬として、1人あたり2000円を会社のパート従業員17人に配った公職選挙法の買収の疑いがもたれています。警