NBAの2025－26レギュラーシーズンは、4月13日（現地時間12日、日付は以下同）の最終日まで約1カ月となり、順位争いが激化している。 そうした中、3月9日を終えた時点でウェスタン・カンファレンスでは首位のオクラホマシティ・サンダーが50勝15敗で50勝一番乗り。2010年以降、10度目のレギュラーシーズン50勝以上はリーグ最多。2位のサンアントニオ・スパーズが47勝17敗と