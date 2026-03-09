乃木坂46・小川彩が表紙・巻頭を飾る『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』（東京ニュース通信社）が2026年3月24日（火）に発売される。 【写真】裏表紙には私立恵比寿中学・風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜の高3トリオ 「B.L.T.graduation2026」は「卒業」をテーマに、この春、高校・中学を卒業するアイドル・女優たちをオール制服で切り取ったオムニバスグラビア＆インタビュームック。グラビアは