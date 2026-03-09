きょう、山形ワイヴァンズの選手が山形市の幼稚園を訪れ、プロ選手の技を披露し体を動かす楽しさを伝えました。 【写真を見る】華麗なボールさばきを間近で！ 山形ワイヴァンズの選手が幼稚園に園児がバスケを体験！（山形） 山形市の諏訪幼稚園で開かれたこのイベントは、バスケを通して体を動かす楽しさを知ってもらおうと山形ワイヴァンズが行ったものです。 講師にはワイヴァンズの川畑颯太郎選手が訪れ、華麗なボ&