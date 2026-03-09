―本決算通過で今期の成長シナリオを確認、急落局面で真価を発揮する連続最高益リスト― 週明け9日の東京市場では日経平均株価が一時4200円を超える急落となり、2月26日の取引時間中につけた史上最高値5万9332円から大幅に値を崩す展開となった。米国とイスラエルによるイランへの攻撃を契機とした中東情勢の緊迫化に伴う原油高騰が投資家心理を冷やしており、先行き不透明感は一段と強まっている。イラン情勢の行