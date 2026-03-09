土曜日の韓国戦を無料で観戦できるパブリックビューイングが、広島市内の商業施設で行われました。用意された120席はすぐ満席に…■店員と来場者「抽選会始めま～す」「よっしゃー！」「おめでとうございます」「大谷選手と鈴木誠也選手にHRいっぱい打ってほしい」その言葉通り、初回に3点を奪われたものの、大谷選手や鈴木選手などのホームランで逆転勝利です。■男性2人組「最高でした！誠也のホ