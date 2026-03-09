9日未明の健軍駐屯地に搬入された長射程ミサイルの装置の一部。深夜にも関わらず多くの人が駐屯地に集まりした。この動きに県のトップは。■木村敬知事「県には何の知らせもなく、今回も報道でこういうことを知ったことは大変残念です」 健軍駐屯地に配備される、射程約1000キロの国産長射程ミサイル。日本を攻撃しようとする他国の基地などへの反撃が可能で、防衛省は、相手に攻撃を思いとどまらせる「抑止力」の強化につなが