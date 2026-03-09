タレントの新山千春（45）が9日、自身のインスタグラムを更新し、新たな愛車が納車されたことを報告した。新山と言えば25歳からジープを乗り継ぐジープ好きとして知られているが、今回購入したのはトヨタ「ランドクルーザー70」。愛車との写真を投稿し「娘が生まれた時から約20年程乗り続けてきた愛車のjeepから新しく納車したのはこちらの再再販ランクル70です！早速色々カスタムしました！」と報告。さらに「ランクル