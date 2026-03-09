WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が、自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。元WBC世界スーパーフライ級王者の川島郭志氏（55）と5月2日の“拓真VS井岡”を予想した。WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）に5階級制覇を狙って挑戦する井岡一翔（36＝志成）の一戦も“尚弥VS中谷”に並ぶビッグマッチだ。井岡のキャリアを評価する声も多いが、川島氏は「拓真選手が前回（那