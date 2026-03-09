◇ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック アルペンスキー女子スーパー大回転（座位）〈9日〉アルペンスキー女子スーパー大回転（座位）で村岡桃佳選手が2位に入り、銀メダルを獲得。今大会日本勢最初のメダルとなりました。この種目は2018年の平昌大会の銅メダル、前回の北京大会の金メダルに続き3大会連続の表彰台。通算10個目のメダルとなります。ケガのため、この大舞台にはぶっつけ本番で挑戦だったといいます。不安も抱えつつ