春の陽気が顔をのぞかせた3月1日、都内では毎年恒例の「東京マラソン」がおこなわれていた。体力自慢の著名人も多く参加する同大会では、お馴染みの猫ひろしや小島よしおに加え、女優・高田夏帆やアイドル「≒JOY」の大信田美月、「NGT48」の喜多花恵が完走して話題となった。「2026年は過去最多となる約3万9000人が参加しました。人気が高い東京マラソンの一般枠は、満19歳以上で6時間30分以内に完走できるという参加条件があり