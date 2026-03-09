侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が９日、都内で行われた２人のみの投手練習を視察した。この日は、ＷＢＣ第１ラウンド３連勝ですでにＣ組１位で準々決勝進出を決めていることもあり、多くの選手が休養日に。井端監督は「３連戦して選手がかなり疲労がたまっているということなので」と説明した。そんな中、チェコ戦（１０日）に先発予定の高橋宏斗（２３＝中日）まだ出番のない金丸夢斗（２３＝中日）の２人がキャッチボー