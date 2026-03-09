日本サッカー協会は９日、オーストラリアで行われているアジア杯（２月２３日〜、決勝３月２日）に出場しているなでしこジャパンにおいて、ＤＦ石川璃音選手（エバートン）が離脱すると発表した。離脱理由は「けがのため」としている。追加の選手招集は行わない。２２歳の石川は初戦のチャイニーズタイペイ戦でベンチ入りしたが出場はなく、第２戦のインド戦はメンバー外となっていた。