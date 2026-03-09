MON7Aが、3月7日に配信リリースした2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」をシンガーソングライター・優里とデュエットしたコラボ動画をYouTubeチャンネル「優里ちゃんねる」にて公開した。ハイトーンボイスで優しく歌うMON7Aに対して、圧倒的な声量で硬派に力強く歌い上げる優里のコラボ動画をぜひチェックしていただきたい。https://youtu.be/OnN_cFsb1qM本楽曲は、2025年にABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました