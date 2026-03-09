タレントの新山千春がスタイリッシュなコーデを公開した。９日に自身のインスタグラムを更新した新山。「最近は赤を着る機会が増えた！！アンティークだったりヴィンテージに触れるとなんだかほっこりする！！新しいものにはない、時間がじっくり育てた魅力が詰まってて味があっていいなぁと思う」とつづると、赤のトップスにグレーのジャケットコーデで街を散策する様子などを披露した。この投稿には「赤似合う」「めっちゃ