◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）第６２回金鯱賞・Ｇ２（１５日、中京＝１着馬に大阪杯優先出走権）では、武豊騎手＝栗東・フリー＝が初コンビを組むジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）で、５７歳のバースデー勝利を狙う。レジェンドは、１９８７年デビューから誕生日当日の開催は１１回。９回で白星を挙げており、通算８３戦１８勝。