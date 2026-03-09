巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が、１０日のソフトバンク戦（宇部）で先発する。登板前日のこの日はジャイアンツ球場で最終調整。「ここまで、しっかり腕を振って真っすぐを投げられている。継続できたら」と、質の高い直球で勝負することを誓った。２月１１日の紅白戦で実戦デビューを果たし、８イニング連続で無失点記録を継続中だ。「ゼロでいけたらいい」と記録更新を狙うが、目の前の打者と向き