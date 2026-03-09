タレントで起業家の小島瑠璃子が8日、自身のインスタグラムを更新。寿司店での息子との2ショットをアップした。 【写真】包み込むようなママの表情甘える2歳息子癒やされる母子の姿 小島は「友達ご夫婦がお寿司屋さんの貸切会を開いて下さいました」と記し、2歳の長男の後ろでやさしい表情を浮かべる写真を投稿。5日に「金からさくら色に」とイメチェン姿を公開した明るいカラーの髪に、おでこ全開で笑みをたたえ