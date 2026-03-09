柴崎岳のコーナーキックに鈴木優磨がヘディング、2試合連続となるアシスト鹿島アントラーズのMF柴崎岳が健在ぶりを示した。3月7日に本拠地のメルカリスタジアムで行われた明治安田J1百年構想リーグ第5節の東京ヴェルディ戦で昨年9月以来の先発出場を果たし、セットプレーから2試合連続アシストを記録。64分間のプレーで敵陣パス成功率100％と存在感を示した。柴崎は前節の浦和レッズ戦（3-2）でコーナーキックからMFアレクサン