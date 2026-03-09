中国外務省は、台湾の首相にあたる行政院長が訪日していたことについて、「断固反対する」と反発しました。中国外務省の報道官は、午後の会見で「日本が台湾問題でぎりぎりの線を突き、突破を図ろうとする動きに断固反対する」と述べたうえで、「これにより生じる一切の結果は日本側が責任を負うべきである」と強調しました。台湾の卓栄泰行政院長は7日に日本を訪問し、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシックの台湾対チ