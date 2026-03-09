9日、都内のガソリンスタンドで急きょ張り出したのは、驚きの告知だった。「今月、レギュラー価格、200円突破します！」現在162円のレギュラーガソリンの価格が、まさかの200円台に突入するという。田中商事株式会社・三枝直樹店長：日に日に悪化していくので、複雑っていうか、頭の中混乱しています。中東情勢の急激な悪化が、早くも私たちの暮らしを直撃している。業者からガソリン出荷停止の通告もアメリカとイスラエルがイラン