2026年1月、飲食店のドアを壊した疑いで現行犯逮捕されていた歌舞伎役者の中村鶴松さん（30）が不起訴処分になりました。歌舞伎役者の中村鶴松さん（30）は2026年1月、東京・台東区にある飲食店の出入り口のドアを蹴り、壊した疑いで現行犯逮捕され、その後釈放されました。中村さんについて東京地検は「証拠関係に鑑みて起訴猶予と判断した」として、9日付で不起訴処分としました。