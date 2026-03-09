「すき家」や「はま寿司」などを展開するゼンショーが14年連続のベースアップです。「すき家」や「はま寿司」などを運営するゼンショーホールディングスは、2026年の春闘で、基本給の底上げとなるベースアップと定期昇給も含めて、1人あたり2万9219円引き上げ、平均6.7％の賃上げを実施することで労働組合側と妥結しました。ベアは14年連続で、2022年以降の5年間で16万円以上賃金が上昇しています。また、大卒の初任給は1万円増え