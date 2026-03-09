太ももの付け根に硬いしこりを発見し、動物病院を受診したゴールデンレトリバーの診察結果を収めた動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。投稿したのは、レオン（@reon20240518）さん。「腫瘍」を心配して病院へ駆け込んだものの、予想外の診断結果に終わった一部始終は209.6万回再生、6.2万いいねを記録し、「筋肉自慢〜ムッキムキなのね」などのコメントが寄せられた。当日の様子を飼い主さんに聞いた。【動画カット】