連日熱戦が続くワールドベースボールクラシック＝WBC。日本戦のパブリックビューイングが高岡市でも開かれていて選手たちに大きな声援が送られています。ここまで1次ラウンドを2連勝中の日本は昨夜、オーストラリアと対戦しました。神林記者「連覇を目指す侍ジャパンに ここイオンモール高岡からも大きな声援が送られています」イオンモール高岡では1次ラウンドの全ての試合でパブリッ