ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのアルペンスキー女子スーパー大回転座位の表彰式で、銀メダルを手に笑顔を見せる村岡桃佳＝9日、イタリア・コルティナダンペッツォ（共同）ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第4日（9日）アルペンスキースーパー大回転は、女子座位の村岡桃佳（トヨタ自動車）が2位となり、日本に今大会初メダルとなる「銀」をもたらした。通算10個目のメダルで、冬季ではアルペンの大日方邦子に並び日