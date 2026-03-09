愛知・名古屋市の高速道路で、前の車が車線変更した次の瞬間、目撃された逆走車。目撃者はわずか数十メートルのところで左車線に移り、間一髪、事故を回避。逆走車はスピードを緩める様子もなく走り去っていきました。大惨事につながりかねない高速道路での逆走。目撃者は、直前に“ある異変”を感じていたといいます。目撃者：前の車が急に普通車線の方によける動きがあったので、よく見るとヘッドライトが見えまして、車の動きが